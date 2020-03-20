اليوم.. "الأوقاف" تبدأ حملة نظافة واسعة لجميع المساجد

تطلق وزارة الأوقاف حملات النظافة والتعقيم لجميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

وقال وزير الأوقاف، إنه في إطار الوقاية خير من العلاج وتماشيا مع الاجراءات الاحتراية التي اتخذتها الدولة المصرية، تم التنبيه على رؤساء القطاعات ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ التعليمات ومتابعة عمليات تعقيم وتنظيف المساجد أولاً بأول ورفع تقارير يومية إلى رئيس القطاع الديني بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم التعامل بشدة مع الأئمة ومقيمي الشعائر ومسؤولى المساجد إذا لم يتم تعقيم وتطهير مساجدهم بشكل جيد، من أجل الحفاظ على حياة المصلين بالمساجد، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة والبيئة والزراعة والطب البيطري والديوان العام ومجالس المدن بالمحافظات للقيام بعمليات التطهير والتعقيم للمساجد وديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الفرعية كل في مكانه واختصاصه لبدء عمليات التعقيم والتطهير.

وأكد أنه سيتم التعقيم بشكل دورى حتى زوال أسبابه على أن تتابع اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة لمتابعه عمليات التطهير بالشروط التي أعلنتها الوزارة وإبلاغ الوزارة بأعداد المساجد التى تم الانتهاء من تعقيمها وتطهيرها بشكل يومي.