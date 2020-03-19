"الثقافة بين ايديك".. عروض فنية ومسرحيات نادرة "أون لاين" إهداء للجمهور

كتب- محمد عاطف:

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان " الثقافة بين ايديك ".

وقالت "عبدالدايم"، إن مباردة الثقافة بين ايديك تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية، نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا علي الصحة العامة جراء تداعيات كورونا.

وأشارت إلى أنها خدمة ثقافية مجانية تهدف إلى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الإبداعي المصري ومتابعة الحراك الثقافي في المجتمع من خلال شبكة الإنترنت وتمثل أحد خطوات التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة لتنفيذه.

وتابعت: "جاري وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الانشطة والفعاليات التي تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها اليكترونيًا ومنها أعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - أين أشباحى بالإضافة إلى نخبة من أهم أعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب ، الى جانب كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف قطاعات الوزارة.

وأوضحت أن الثقافة المصرية تواصل أداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم ألوان إبداعية مميزة إلى جانب إزكاء روح التفاؤل والأمل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والأسرة المصرية .