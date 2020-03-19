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بعد إصابة أحد المصلين.. الكنائس القبطية بالدول الاسكندنافية توقف القداسات

07:40 م الخميس 19 مارس 2020
بعد إصابة أحد المصلين.. الكنائس القبطية بالدول الاسكندنافية توقف القداسات

الكنائس القبطية

كتب- مصطفى علي:

أعلن الأنبا أباكير أسقف الكنيسة القبطية بالدول الإسكندنافية (السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج)، غلق الكنائس المصرية، في كافة دول الايبارشية بعد ثبوت إصابة أحد المصلين بفيروس كورونا، كان خالط مصابين ثم ذهب للصلاة في الكنيسة.

وقال الأسقف في بيان له اليوم الخميس، إن الحكومة قررت عزل كل الشعب الحاضر وغلق الكنيسة دون أن يكشف عن اسم الكنيسة أو الدولة التي وقعت فيها الإصابة.

وأضاف: "شعب الكنيسة المحب للمسيح حرصًا على سلامتكم وخوفًا من انتشار وباء فيروس الكرونا COVID-19 بين شعبنا، وقد تابعنا جميعا مدى سرعة انتشار العدوى وازدياد حالات الإصابات والوفيات والقرارات التي تأخذها الدول والكنيسة من أجل سلامة الشعب، ولقد اتخذت الدولة قرارات تمنع التجمعات وخاصة في الأماكن المغلقة وغير المجهزة.

وتابع: "لذلك ورغم إيماننا الشديد بأن لا ملجأ لنا سوى الصلاة وثقتنا الكبيرة بأن الله سوف يتدخل سريعأ ويرفع عن شعبه الخطر، فسوف توقف الكنيسة مؤقتا القداسات والاجتماعات والزيارات للحفاظ على الشعب وخاصة أنه في إحدى كنائسنا طلبت الحكومة عزل كل الشعب الحاضر القداس يوم الأحد، لأن أحد الحاضرين تواجد قبل القداس في مكان به مرضى بالفيروس".

واختتم: "نصلى لكى يرفع الله هذه التجربة في أسرع وقت ويجعل أبواب كنيسته مفتوحة أمامنا إلى الأبد وليحفظ شعبه وكنيسته المفدية بدمه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا أباكير والآباء وصلواتكم جميعا".

الكنائس القبطية الكنائس المصرية فيروس كورونا الأنبا أباكير

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