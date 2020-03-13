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هبوط أرضي في التجمع الخامس (صور)

11:00 م الجمعة 13 مارس 2020
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كتب- محمد عاطف:
تصوير- فريد قطب:

قال شهود عيان، إن هبوطًا أرضيًا وقع في منطقة التجمع الخامس اليوم الجمعة، نتيجة الأمطار التي هطلت بغزارة، بداية من يوم أمس الخميس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، التي تتعرض لها البلاد، منذ أمس الخميس، والتي شهدت أمطارًا غزيرة ورياح وصلت إلى حد العاصفة.

هبوط أرضي التجمع الخامس الطقس الأمطار

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