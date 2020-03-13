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المياه دخلت البيوت.. الأمطار تغرق شوارع طرة البلد (صور)

01:37 ص الجمعة 13 مارس 2020
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تصوير - مصطفى الشيمي:

تعرضت شوارع حي طرة البلد لموجة أمطار غزيرة، بدأت صباح الخميس فيما تتواصل إلى الآن، بينما أغرقت تراكمات المياه الشوارع، وبدأت في دخول عدد من المحلات والمنازل.

وتعرضت القاهرة وعدة محافظات، الخميس، لموجة أمطار غزيرة، بينما انتشرت سيارات شفط المياه في العديد من الأحياء والطرق الرئيسية لشفط تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، في الوقت الذي جرى الدفع بما يقرب من 160 معدة لشفط المياه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.​

طرة البلد أمطار غزيرة منخفض التنين الطقس

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