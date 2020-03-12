بسبب الأمطار والسيول.. "الري" تتخذ 10 إجراءات احترازية

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ذروة الأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزراة الموارد والري، رفع درجة الاستعداد القصوى، وشكلت غرف عمليات ومراكز طوارئ تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة

وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ الثلاثاء الماضي، حيث تم عقد اجتماع برئاسه الوزير وحضور قيادات الوزارة لمراجعة خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات وقد اشتملت اجراءات الوزارة على الآتي:

- تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى درجه لاستيعاب مياه الأمطار.

- تشغيل المحطات في الدلتا والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف.

- المرور على المخرات وعددها (117) مخر بمحافظات الوجه القبلي لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامة الجسور.

- إزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء.

- وقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقه بالسيول وحتى انتهاء النوة والعودة إلى الوضع الطبيعي.

- تحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنه لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أية تداعيات لها.

- مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لامكانيه توجيه المياه إلى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات.

- تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات.

- التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة.

-تحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.

وتتابع الوزارة على مدار الساعة موقف الأمطار والسيول وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة تداعيات هذه الموجة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وتؤكد الوزارة أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود وأن أجهزة الوزارة في كافة المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل.