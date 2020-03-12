محافظ الجيزة: 400 معدة لشفط مياه الأمطار من الشوارع

كتب - محمد عبدالناصر:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم الدفع بـ400 معدة متنوعة لشفط مياه الأمطار، حيث تم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية؛ لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وقاد راشد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع؛ للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات إضافة إلى الوقوف على حالة الشوارع، وتابع ميدانيًا مجهودات رفع مياه الامطار بأحياء (جنوب الجيزة - الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - شمال - العمرانية - الهرم).

وأشار إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات الطقس السئ منذ بداية فصل الشتاء بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة، كما تم حصر أماكن التهديدات خلال فترات سقوط الأمطار في المرات السابقة والتي وصلت إلى 68 نقطة تقع بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق وأعلى الدائري وعدد من الشوارع الرئيسية.

وأكد الاستعداد الكامل للتوجه السريع نحو أية تجمعات للمياه لإزالتها، مشيرًا إلى أن مراكز ومدن المحافظة تشهد مجهودات مكثفة لرفع آثار الأمطار حيث تم رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، كما تم رفع كفاءة مخرات السيول في مركزي أطفيح والصف لاستقبال الامطار.

ووجه بإلغاء الإجازات لكافة فرق العمل الميدانية لمواجهة الطقس السئ ورفع أثار الأمطار، حيث أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع تراكمات المياه ومواجهة الطقس السئ، وتم تكليف فرق التشغيل والصيانة والمتابعة بالعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والشفط للتعامل السريع وسحب تجمعات المياه وإزالة أي آثار للأمطار.