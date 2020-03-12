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وزير الزراعة: نتابع مع المزارعين تأثير الظروف الجوية عليهم

03:11 م الخميس 12 مارس 2020
وزير الزراعة: نتابع مع المزارعين تأثير الظروف الجوية عليهم

السيد القصير وزير الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي لطمأنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم، والتواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعيين والمربين في كيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية.

وتابع الوزير اليوم الخميس، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات تأثير الظروف الجوية السيئة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ويتلقى تقارير لحظة بلحظة من جميع القيادات، مشددًا على المتابعة المستمرة مع المزراعين والمربين؛ لتخفيف تأثير هذه الظروف عليهم بل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار على المحاصيل والموالح، وأيضًا على الثروة الحيوانية باعتبارها نعمة وهبها لنا المولى تبارك وتعالى.

وزير الزراعة السيد القصير الامطار الطقس

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