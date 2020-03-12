رئيس السكة الحديد يتابع انتظام العمل بمحطة القاهرة

كتب- أسامة علي:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، محطة القاهرة لمتابعة انتظام العمل بها والتأكيد على الإجراءات المتخذة لمواجهة موجة الطقس السيئة، كما تفقد غرفة التحكم المركزي لمسير القطارات على جميع خطوط الهيئة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها اليوم مرور رئيس الهيئة بمحطة القاهرة للتأكيد على انتظام العمل بالمحطة وتواجد قيادات الهيئة والعاملين بمواقعهم.

وأعلن رسلان، حالة الطوارئ لمجابهة الظروف الجوية الصعبة، مُصدرًا تعليماته للمسئولين بهندسة السكة والإشارات فيما يخص تأمين السكك والتحاويل بالانتشار على جميع الخطوط لتأمين حركة مسير القطارات عليها وإزالة أي عارض من شأنه تعطيل حركة مسير القطارات نتاج الأمطار والظروف الجوية غير المستقرة.

ووجه رئيس الهيئة، بتواجد كافة المسئولين بنطاق أعمالهم لإمكان التعامل مع أية أعطال قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتوجيه التعليمات لسائقي القطارات للمسير بحذر في المواقع المعرضة للأمطار والرياح، وتخفيض سرعة القطارات طبقًا للتعليمات، كما وجه رسلان برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى مناطق الهيئة وتفعيل دور غرفة العمليات المركزية بالسكة الحديد والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمناطق من خلال المراقبات المركزية ووسائل الربط الأخرى.

وتابع رسلان: "يهم الهيئة أن تؤكد على أنها تتعاطى مع هذه الأحداث والحالات المتعلقة بسياساتها التشغيلية القائمة على السلامة والأمان والانضباط بجدية والتزام، ويقوم العاملين بكل ما يلزم للتأكد من أن معايير التشغيل والسلامة متبعة بكافة المناطق".

وشدد رئيس الهيئة، على أهمية دور العاملين في مثل تلك الظروف وحثهم لمواصلة مجهوداتهم، موجهًا لهم الشكر وداعمًا لما يقومون به.