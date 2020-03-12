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أمطار غزيرة.. 50 صورة ترصد شوارع القاهرة مع بداية الموجة السيئة

12:33 م الخميس 12 مارس 2020
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تصوير - حسام دياب وأسامة عبدالنبي وجلال المسري وروجيه أنيس ومحمد حسام الدين وفريد قطب:

مع الساعات الأولى لصباح الخميس، سقطت أمطار عزيرة ورعدية على مختلف محافظات الجمهورية، في بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمتد حتى السبت المقبل.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وخلت الشوارع من المارة باستثناء القليل، خاصة بعدما منح مجلس الوزراء العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، فضلًا عن تعطيل الدراسة.

ورصدت عدسة مصراوي تأثير الأمطار بالقاهرة الكبرى:

أمطار غزيرة الطقس منخفض التنين

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