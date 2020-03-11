"الزراعة" تصدر عدة توصيات لمربيي النحل لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عشرة توصيات هامة لمربيي النحل؛ لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة خلال الأيام القادمة.

وأكدت التوصيات ضرورة توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتي (العسل الناضج) والبروتيني (حبوب اللقاح) وفي حالة عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض في خلية أخرى أقوى، كما ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.

وأشارت إلى ضرورة رفع الأقراص الفارغة، وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن وتحفظ جيدا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها في بدايات موسم الربيع، كما يجب ترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة في الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف، كما يجب تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوي، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة.

وأضافت التوصيات أنه يجب تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجري فحص الخلايا في الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفي الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعا ونكتفي بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية، كما يجب العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت مع الاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والتي تظهر في هذا الوقت وخاصة طفيل الفاروا، وتغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.

وأكدت أنه يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التي توجد في الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح، وتوجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلي وليست البحري.​