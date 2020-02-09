مستشفيات جامعة حلوان تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا"

كتبت- داليا شبل:

اتخذت مستشفيات جامعة حلوان مجموعة من الإجراءات التنفيذية اللازمة التي تستهدف توعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان - في تصريح اليوم الأحد - إن هناك جهود حثيثة من مستشفيات الجامعة وكليات القطاع الصحي لتثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس، مؤكداً أهمية اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض.

من جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن "الجامعة استعدت لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً اتخاذ الجامعة إجراءات سريعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية في المجتمع الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة وتم رفع حالة الاستعداد بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية وتم وضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، من خلال تنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعة، وتوزيع الملصقات والنشرات التي تقدم تعريف بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه. ​