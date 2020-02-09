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الرئيس السيسي يرأس الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ33 بأديس أبابا

11:19 ص الأحد 09 فبراير 2020
الرئيس السيسي يرأس الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ33 بأديس أبابا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أديس أبابا- أ ش أ:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية في دورتها الـ33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

التقى الرئيس السيسي، صباح اليوم الأحد، بأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بأديس أبابا.

وقال "راضي" إن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.​

هذا المحتوى من

Asha
السيسي أديس أبابا القمة الأفريقية

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