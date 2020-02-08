استمر 4 ساعات.. تفاصيل لقاء العناني بـ100 مستثمر سياحي

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم السبت، لقاء موسعًا مع 100 مستثمر سياحي وأصحاب فنادق وشركات سياحيي، بالإضافة إلى قيادات القطاع السياحي في المحافظة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، جاء الاجتماع لمناقشة أحوال القطاع السياحي في المحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة، وسُبل التغلب عليها، بالإضافة إلى مناقشة سُبل التعاون بينهم وبين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الفنادق.

وخلال اللقاء الذي استمر 4 ساعات، استعرض الوزير القرارات التي اتخذت خلال الست أسابيع الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة، تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ومنها إنشاء اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور 7 وزراء معنيين وممثلي كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.

وأكد الوزير، أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي، كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى قرارات أخرى مثل مبادرة البنك المركزي بحوالي أكثر من 50 مليار جنيه، وإرجاء الحجز الإداري على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام، والعمل على استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.

وأوضح العناني، أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق على ربط الأقصر بشرم الشيخ، وسيتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ الأسبوع الجاري.

كما أشار الوزير إلى اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تعمل على تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض بمعدل 50% من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة، في المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهري يوليو وأغسطس، لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، ما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة، بالإضافة إلى عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، ما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، ما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضًا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية في الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الأقصر والكرنك.

وطالب المسثمرون في الأقصر بأن يشمل قرار تخفيض نسبة الـ50% من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة لزيارة المتاحف والمناطق الأثرية على شهر يونيو أيضًا، بجانب شهري ويوليو وأغسطس، وفي هذا الشأن أشار العناني إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تنفيذ هذا المقترح، لافتًا إلى قيام وزير الطيران أيضًا بتخفيض أسعار الطيران إلى هذه المحافظات خلال هذه الفترة.

وأوضح العناني، أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين المحافظة ووزارتي السياحة والآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشكلات المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع، قال العناني، إن الوزارة تعمل على إنارة البر الغربي بمحافظة الأقصر، وفقًا لأفضل سبل الإضاءة والتأمين، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش.

وأكد الوزير، أن الاثار المصرية لها عشاق كثيرين ولذلك يتم التوسع في إقامة المعارض الخارجية، لافتا إلى أن معرض توت عنخ آمون بباريس حطم الأرقام القياسية لزيارة المعارض الثقافية في فرنسا جاذبًا 1,423,170 زائر ، والآن المعرض في العاصمة البريطانية لندن.

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