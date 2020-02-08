​"الوفد" يطالب الحكومة بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبني مسار العائلة المقدسة، باعتباره مشروع وطني ودولي، مشيرًا إلى أنه كنز ديني ثمين ونفيس.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم السبت، بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوى الجمهورية.

وأوضح "أبو شقة" بأنه عقد اجتماع للمناداة بتنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، قائلًا: "لا يمكن أن يكون لدينا هذا الكنز الديني الثمين النفيس، ولا نعمل ونكافح ونجاهد من أجل إقامة هذا الصرح من جميع الزوايا الدينية والسياحية والاقتصادية".

وحضر الاجتماع الكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعصام الصباحي، سكرتير عام مساعد، ومحمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي، واللواء سفير نور والمهندس حمدي قوطة ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وصفوت لطفي رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية الثقافية بالحزب وعدد من أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.