ضبط ملابس وأدوية مع راكب قادم من تركيا بمطار أسوان

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار أسوان الدولي محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأدوية البشرية ، أخفاها راكب مصري الجنسية بحقائبه فور وصوله من تركيا لتهريبها وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار القاهرة ( دولى- داخلى ) على رحلة رقم ٠٩٠ كونكشن اسطنبول القاهرة أسوان ، اشتبه أحمد عبده مأمور الجمارك فى الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصرى الجنسية ، وبالعرض على رومانى مراد مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هاشم حمدان مأمور الجمرك وناصر أبوالوفا رئيس الورديه ، تبين وجود 142 بنطلون وقميص رجالى وبيجامة حريمى و 75 علبة أدوية بشرية (أقراص وحقن ) داخل حقائبه .

قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​​