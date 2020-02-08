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ضبط ملابس وأدوية مع راكب قادم من تركيا بمطار أسوان

05:22 م السبت 08 فبراير 2020
ضبط ملابس وأدوية مع راكب قادم من تركيا بمطار أسوان

مطار أسوان الدولى

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار أسوان الدولي محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأدوية البشرية ، أخفاها راكب مصري الجنسية بحقائبه فور وصوله من تركيا لتهريبها وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار القاهرة ( دولى- داخلى ) على رحلة رقم ٠٩٠ كونكشن اسطنبول القاهرة أسوان ، اشتبه أحمد عبده مأمور الجمارك فى الأمتعة الشخصية الخاصة براكب مصرى الجنسية ، وبالعرض على رومانى مراد مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من هاشم حمدان مأمور الجمرك وناصر أبوالوفا رئيس الورديه ، تبين وجود 142 بنطلون وقميص رجالى وبيجامة حريمى و 75 علبة أدوية بشرية (أقراص وحقن ) داخل حقائبه .

قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.​​

مطار أسوان الدولي تركيا جمارك مطار أسوان

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