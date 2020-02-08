صحف القاهرة تبرز تفقد الرئيس السيسي مشروعات تطوير "عزبة الهجانة"

أ ش أ

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير "عزبة الهجانة" ، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام، بعد ظهر أمس، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة في منطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش في رفع المعاناة عن قاطني المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة وذلك من خلال إنشاء مواقف للسيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة ومناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لمصلحة تطوير أحد شوارع المنطقة لتسهيل تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة وإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وذكرت (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021 من المقرر أن تشهد زيادة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضانات الأطفال والاهتمام بالرعاية المركزة والطوارئ في المستشفيات، وذك خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ومسئولى الوزارتين لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى المقبل.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها ضرورة تنفيذ مبادرات الاهتمام بالرعاية المركزة وحضانات الأطفال والطوارئ .

وفي الشأن المحلي أيضا ، ذكرت (الأهرام) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بدء التيرم الثانى للدراسة اليوم في المدارس التي تعمل السبت على أن تنتظم جميع المدارس غدا، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة تستقبل طلابها في بداية الفصل الدراسى الثاني، وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى منشآت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وتابع استعداداتها لاستئناف الدراسة، ومن المقرر أن يتفقد الوزير اليوم جامعة العلمين الجديدة في إطار متابعة المشروعات القومية وإنشاء الجامعات الدولية.كما سيقوم رؤساء الجامعات اليوم وغدا بجولات تفقدية بكلياتهم لمتابعة انتظام الدراسة.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد فجر أمس مقتل قاسم الريمى زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال غارة أمريكية في اليمن.

وأضاف أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مارس، تحت قيادة الريمي، قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين وسعى لتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا، كما اعتبر ترامب أن موته يزيد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقرب من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على الأمن القومي الأمريكي.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام، بعد ظهر أمس بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة في منطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس .

وأضافت الصحيفة أن القاهرة تستضيف، غدا اجتماعا للمشاركين فى المسار الاقتصادي، وهو أحد المسارات الثلاثة لتسوية الأزمة الليبية بحسب ما أعلنه غسان سلامة مبعوث الأمم لليبيا في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية.

وأشارت إلى أنه حول محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 55 التي عقدت في جنيف، أعلن سلامة أن المفاوضات أحرزت تقدما لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار على جميع الأراضى الليبية، وأن اللجنة التي تضم 5 من كبار الضباط من طرفى الأزمة الليبية توصلت إلى تفاهمات على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بذلك ولا زالت تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض قيد النقاش.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد فوز مصر في الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الافريقى للفترة 2020/2022.

وأكد حافظ مواصلة الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجاء الفوز خلال الانتخابات التي عقدت بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقي.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أنه، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ اليوم أعمال المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين والتي تشارك فيها 65 دولة و90 متسابقا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قوله إن المسابقة تحمل اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويقوم بالتحكيم فيها 10 محكمين من مصر والعالم.مضيفا أن خدمة مصر للقرآن بدأت منذ دخلها الإسلام ومازالت تحرص على هذه المسئولية، وأن وزارة الأوقاف لديها 1150 مدرسة قرآنية تمثل المنهج الوسطى منها 15 مدرسة تعمل بها واعظات وزارة الأوقاف ولديها 973 مقرأة يشارك فيها 8117 عضوا، كما لديها 2480 مكتبا لتحفيظ القرآن.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي سوف يكرم العشرة الأوائل في احتفال مصر بليلة القدر، ويمنحهم جوائز تبلغ مليونا ومائتى الف جنيه.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارتي الصحة والتربية والتعليم أصدرتا تعليمات جديدة لتفعيل سلسلة من التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى اليوم في إطار الحرص على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة وإعلان صحة الطلاب أولا شعار للتيرم الثانى بجميع المدراس.موضحة أن هذه الاجراءات تتضمن رفع درجة الاستعداد والتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية؛ فضلا عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس والإشراف على اجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بصحة البيئة المدرسية بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد، وكذلك تنفيذ خطة وزارة الصحة بشأن تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي.