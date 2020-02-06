السيسي يوافق على التعديل الثالث لاتفاقية مساعدة بين مصر وأمريكا

كتب - محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وينص التعديل على أن تكون المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحقيق الهدف هي مبلغ اثنان وتسعون مليونا ومائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعون مليون دولار أمريكي، مع تعديل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2020) ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024).

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.