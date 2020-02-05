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رئيس "مستقبل وطن": قادرون على خوض انتخابات المحليات في أي وقت

11:26 م الأربعاء 05 فبراير 2020
رئيس "مستقبل وطن": قادرون على خوض انتخابات المحليات في أي وقت

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، بالدور الذي قام به المهندس أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، في إخراج قانون الإدارة المحلية، خلال سنوات كثيرة وجلسات عديدة تمت.

وأضاف رشاد خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده ائتلاف دعم مصر مساء اليوم، بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، في أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإدارة المحلية، أن مستقبل وطن حريص على أن تكون كل الأحزاب أو معظها قادرة على إعداد قائمة تخوض بها انتخابات المحليات، متابعا: "عانينا من خوض المستقلين بشكل كبير في الانتخابات، وهي كلمة مزعجة في العالم السياسي والحزبي".

وأوضح أن مستقبل وطن قادر على خوض الانتخابات المحلية في أي وقت، مطالبا بضرورة التمهل أثناء الحوار حول قانون المحليات حتى نستطيع الخروج بقانون يرضى الجميع.

وقال رشاد: "نحن من غير محليات منذ ٢٠١١، ولا مانع أن نتأخر في إصدار هذا القانون فترة أخرى حتى نستطيع معالجة موضوع النسب داخل القوائم لأن هناك عوار من الممكن أن يتسبب في مشاكل أثناء التنفيذ".

أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن أحمد السجيني

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