مدبولي: عودة المصريين من الصين تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع الأحداث بحرفية

كتب - محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية القصوى، والتي تستهدف تفعيل الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزراء: الصحة، والطيران المدني، والدفاع، والداخلية، والجهات المعنية التي نجحت باحتراف في إعادة المصريين الراغبين في العودة من المنطقة التي تعرضت للإصابة بفيروس "كورونا" بالصين.

وأثنى مدبولي على التدابير والترتيبات الأمنية عالية المستوى التي تم اتخاذها أثناء السفر والعودة، وتوجه بالشكر لكل أفراد طاقم الطائرة على جهودهم في هذا الصدد، وأشاد بالإجراءات التي اتخذت لتوفير الرعاية الصحية والوقائية، والفرق الطبية والتجهيزات التي أظهرت مستوى عالياً من الكفاءة، والمتابعة الدؤوب منها لكل التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لوزير الخارجية، ولفريق العمل بسفارة مصر بالصين، وعلى رأسهم السفير المصري في بكين، وأعضاء السفارة على ما بذلوه من جهود وتنسيق مع الجانب الصيني؛ لتسيير كافة الاجراءات التي أسهمت في عودة المصريين من منطقة "ووهان" بسلام إلى أرض الوطن.

وثمّن رئيس الوزراء الترتيبات التي تمت من جانب الجهات المعنية لإعادة الصيادين المصريين من اليمن، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤكداً، في هذا الصدد، أن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت تُشير لما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي دوماً من الحرص التام والاستعداد دائماً؛ لاتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المصريين في داخل مصر وخارجها، وتعد بمثابة رسالة قوية تؤكد على أن الدولة المصرية لديها القدرة والكفاءة للتعامل مع مثل هذه الأحداث بحرفية عالية، وعلى أعلى مستوى وتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيداً كذلك بتحمّل الدولة لأية نفقات تتعلق بهذا الصدد.