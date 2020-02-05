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الوزراء يقرر إعفاء بيت الزكاة والصدقات المصري من ضريبة القيمة المضافة

01:21 م الأربعاء 05 فبراير 2020
الوزراء يقرر إعفاء بيت الزكاة والصدقات المصري من ضريبة القيمة المضافة

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقاً لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلاً من العام الهجري.

وأوضح مجلس الوزاء في بيان له الأربعاء، أن تعديل بعض أحكام قانون بين الزكاة، يأتي تيسيرا لعمل البيت وضبط وتدقيق الحسابات المالية، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

و تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله.

مجلس الوزراء ضريبة القيمة المضافة بيت الزكاة
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