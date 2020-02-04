رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى.

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر2 إلى 5ر3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 4ر1 إلى 1ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 13 22

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 11 20

السلوم 10 20

سيوة 09 21

بورسعيد 13 22

دمياط 12 21

الزقازيق 09 20

الإسماعيلية 08 23

السويس 07 23

العريش 08 22

رفح 08 21

رأس سدر 10 21

نخل 05 21

نويبع 15 23

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 11 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 16 22

الفيوم 10 22

بني سويف 09 22

المنيا 08 22

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 24

أبو سمبل 08 23

الوادي الجديد 09 24

شلاتين 14 24

أبو رماد 13 23

حلايب 16 22

رأس حدربة 15 21