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محافظ القاهرة يلتقي نواب البرلمان عن المنطقة الشمالية

02:39 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
محافظ القاهرة يلتقي نواب البرلمان عن المنطقة الشمالية

جانب من الأجتماع

كتب- محمد نصار:

التقى منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنواب البرلمان عن المنطقة الشمالية.

وقدم النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، خلال اللقاء، مصحفا لمحافظ القاهرة احتفالا بعيد الشرطة تقديرًا منه ومن أعضاء مجلس النواب عن دوره خلال عمله مساعدا لوزير الداخلية مديراً لقطاع امن القاهرة خلال فترة عصيبة.

خالد عبد العال البرلمان دائرة الشرابية دائرة الزاوية الحمراء مجلس النواب
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