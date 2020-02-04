محافظ القاهرة يلتقي نواب البرلمان عن المنطقة الشمالية

كتب- محمد نصار:

التقى منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنواب البرلمان عن المنطقة الشمالية.

وقدم النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، خلال اللقاء، مصحفا لمحافظ القاهرة احتفالا بعيد الشرطة تقديرًا منه ومن أعضاء مجلس النواب عن دوره خلال عمله مساعدا لوزير الداخلية مديراً لقطاع امن القاهرة خلال فترة عصيبة.