3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. و"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (صور)

كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح في الوجه البحري، وغائم أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى، والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

أما جنوب سيناء والغردقة فيكون الطقس مائلًا للدفء نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

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من ناحية أخرى، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، تشهد محافظات الجمهورية عدة تغيرات وظواهر جوية.

وأضاف شاهين، لـ"مصراوي": "بداية من الثلاثاء نشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مدار الـ72 ساعة المقبلة، يكون مصحوبًا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء والخميس".

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