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وزير الاتصالات: قضينا على رسائل إعلانات "الصراصير".. ومقولة "أقفل الراوتر وافتحه تاني"

01:45 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزير الاتصالات: قضينا على رسائل إعلانات "الصراصير".. ومقولة "أقفل الراوتر وافتحه تاني"

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن إعداد الوزارة لمنظومة رقمية إلكترونية لميكنة قطاع المحاجر بأكمله على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات التي تضم محاجر في نطاقها، موضحًا أنه سيتم بموجب هذا المشروع حوكمة أداء القطاع.

وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، على هامش ندوة نظمها حزب "مستقبل وطن"، أنه من المرتقب تجهيز المنظومة خلال هذا العام، وتطبيقها العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أنه بموحب هذا التحول سيسهل أن تحصل الدولة حقها من منظومة المحاجر.

وتابع طلعت: "خصصنا إدارة للتحول الرقمي داخل كل مؤسسة حكومية، تتواصل الوزارة معها، وتمكنا من إتمام عملية التحول الرقمي من خلال شبكة عنكبوتية بين الوزارة والمحافظات ووحدات التحول الرقمي، بحسب طبيعة كل وزارة".

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات نجحت في القضاء على رسائل إعلانات الصراصير، وكلمة "افتح الراوتر وأقفله تاني".

عمرو طلعت وزارة الاتصالات الإعلانات وزارة التنمية المحلية حزب مستقبل وطن التحول الرقمي

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