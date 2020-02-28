محافظ جنوب سیناء يفتتح منتجع "الباتروس بالاس" في شرم الشیخ (صور)

أحمد شفيق يدخل في موجة بكاء على هامش مشاركته بعزاء "حسني مبارك" (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء، ورجل الأعمال كامل أبو علي، الیوم الجمعة، منتجع الباتروس بالاس بشرم الشیخ في منطقة المنتزة وبإطلالة مباشرة علی ساحل البحر الأحمر وجزیرة تیران.

یحتوي المنتجع علی 865 غرفة وجناح فندقي فاخر بالإضافة إلی 7 حمامات سباحة، بالإضافة إلى 20 مطعمًا وكافیه، ونادي صحي وریاضي.

جدیر بالذكر، وتمتلك مجموعة الباتروس عددًا من الفنادق في مصر والمنطقة العربیة.