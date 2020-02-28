"الأوقاف": تعيين 8 أئمة و119 خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تعيين 8 أئمة جدد، من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م الإعلان التكميلي الخامس (المرحلة الثانية).

ودعت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، من تم اعتمادهم الى الحضور ومعهم أصول المستندات لتسليمها إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف في خلال (15) يومًا من الآن.

كما اعتمد وزير الأوقاف ، (119) خطيبًا جديدًا بنظام المكافأة على بند التحسين.

ودعت وزارة الأوقاف من تم اعتمادها إلى الحضور إلى الإدارة العامة للمساجد الأهلية لتقديم أوراقهم ، وذلك في موعد غايته شهر من الآن.

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