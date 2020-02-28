"إصابات بكورونا وأدوية مُسرطنة".. الحكومة ترد على 12 شائعة مثيرة للجدل

كتب- أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وفصل مئات الأئمة والخطباء من الأوقاف، وتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

ويستعرض مصراوي رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع:

اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن اكتشاف 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات، مُشددةً على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة ترد على "شائعة" اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر

تقديم موعد امتحانات نهاية العام بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد عن تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي من الجامعات المصرية، مُوضحةً أن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي.

كما أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، لتبدأ الدراسة في يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، على أن تجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة،.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تقديم موعد امتحانات نهاية العام بالجامعات

فصل مئات الأئمة

قالت وزارة الأوقاف إنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء.

وأوضحت أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي فصل مئات الأئمة: حالتان فقط لإنهاء خدمتهم

خصخصة ماسبيرو

نفت الهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد بشأن خصخصة مبنى "ماسبيرو"، مُوضحةً أن مبنى "ماسبيرو" يعد أحد أهم المباني التاريخية للدولة، والتي لا يمكن المساس بها، مُشيرةً إلى تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية به.

وأشارت الهيئة إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم في تحسين أوضاع هذا الصرح مالياً، وزيادة إيراداته، وتعتمد تلك الخطة على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم من برامج، وذلك بما يسهم في عودة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة ترد على أنباء خصخصة ماسبيرو: "وقعنا بروتوكولات مع إعلام المصريين"

تداول أدوية مسرطنة

أكدت وزارة الصحة إنه لا صحة لما تردد عن بيع أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها.

وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لتداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات

وقف الحجر الصحي بالمطارات

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول وقف إجراءات الحجر الصحي بأي من الموانئ أو المطارات المصرية.

وشددت على استمرار تشديد كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي وقف الحجر الصحي بالمطارات: مستمرون في مواجهة كورونا

عجز اللقاحات البيطرية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد عن نفوق أي من المواشي نتيجة وجود عجز في اللقاحات البيطرية، مُوضحةً أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين المواشي.

وأشارت إلى تنظيم حملات دورية مخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ضد أي أوبئة أو أمراض، في إطار حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لوجود عجز شديد في اللقاحات البيطرية

500 جنيه تذكرة دخول المتحف الطبير

قالت وزارة السياحة والآثار إنه لا صحة لما تردد عن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، مؤكدة أن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقاً.

ولفتت الوزارة إلى تحديد سعر تذكرة الدخول لقاعات العرض الرئيسية بقيمة 30 جنيهاً، و50 جنيهاً لقاعات عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون، كما تم تحديد سعر التذكرة الشاملة لكل من قاعات العرض الرئيسية وتوت غنخ آمون بقيمة 60 جنيهاً فقط للمواطن المصري، وتحديد سعر التذكرة للطلاب المصريين والعرب بقيمة 30 جنيهاً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة المواطنين للدخول لهذا الصرح الحضاري العالمي.

للمزيد من التفاصيل.. "ليست 500 جنيه".. الحكومة تكشف أسعار دخول المتحف الكبير

غياب الخدمات بمدينة الروبيكي

نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد عن غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود، مُشددةً على توافر المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وقواعد المعدات والماكينات وكافة الخدمات التي تعتمد عليها المصانع.

وقالت الوزارة إن مدينة الروبيكي للجلود تُعدّ أكبر المشروعات المتخصصة في مجال دباغة وصناعة الجلد بالشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية نحو 1629 فداناً، وتحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنوياً، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة ترد على أنباء غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي

إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط

نفت محافظة دمياط، ما تردد بشأن إيقاف نشاط أو إغلاق أي من ورش الأثاث القديمة بمحافظة دمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، مُوضحة استمرار العمل داخل ورش الأثاث القديمة دون غلق أي منها، وأن الهدف من تشييد مدينة دمياط للأثاث الجديدة هو توفير فرص عمل وورش عصرية للارتقاء بجودة الأثاث المنتج محلياً والمنافسة بالأسواق العالمية.

وقالت المحافظة إن مدينة دمياط للأثاث تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط

تهجير أهالي العشوائيات دون تعويضهم

قالت وزارة الإسكان إنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويضهم.

وأوضحت الوزارة أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لتهجير أهالي العشوائيات قسرياً دون تعويضهم

توقف حركة المراكب النيلية بممشى أهل مصر

أكدت وزارة الري، أنه لا صحة لتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر"، مُوضحةً أن المشروع ليس له أي تأثير سلبي على حركة المراكب النيلية بل يستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجري نهر النيل تزامناً مع اتجاه الدولة نحو إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.

وقالت الوزارة إن مشروع "ممشى أهل مصر" يُعد أحد المشروعات الطموحة لتطوير كورنيش النيل بهدف استعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق المطلة على نهر النيل.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تنفي توقف حركة المراكب النيلية بنطاق "ممشى أهل مصر"