رئيس الوزراء يتابع تطوير الطريق الدائري.. ويكلف بإلغاء المواقف العشوائية

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تقوم حالياً بتطوير الطريق الدائري واستثمار ما يزيد على 7 مليارات جنيه على الطريق الدائري، مؤكدا ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري والتواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع من أجل متابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وعدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومديرى الأمن ومديرى المرور بالمحافظات الثلاث، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وكلّف رئيس الوزراء - في مستهل الاجتماع - بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية.

وقال رئيس الوزراء "مطلوب من كل محافظ خطة واضحة بتوقيتات زمنية محددة، لإلغاء كل المواقف العشوائية واستبدالها بمواقف رسمية، وكذلك منع إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات العشوائية، بالتنسيق مع مديري الأمن والمرور، مضيفًا: "سأنزل معكم وأتابع وأرى ما أنجزتموه".

من جانبه، استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذى لصيانة وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أنه تم تكليف وزارة النقل بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة نهاية عام 2019.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل على صيانة طبقات الرصف من الاتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، فيما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8كم ، كما تتم صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا - بنها بطول 15 كم، بالإضافة إلى تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الاتوستراد، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري من الاتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملا تطوير وتوسعة كوبري المنيب على النيل.

وأشار وزير النقل إلى إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات، وجار دراسة تطوير وتوسعة و صيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى إلى المرج بطول 8 كم، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري من السلام الي المرج بطول 8 كم، فيما يتم استكمال الطريق الداعم الداخلى من محور جوزيف تيتو حتى نفق السلام بطول 2 كم، والطريق الداعم الخارجى من محور سعد الشاذلى حتى نفق السلام بطول 5 كم، وتم الانتهاء من إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم.

واستعرض الوزير أعمال تأمين سلامة المرور والنظافة، وإنارة الطريق الدائري، وإنارة الانفاق، وأعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة.

كما استعرض الوزير مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، بعرض 9 أمتار، وبعدد 2 حارة مرورية، وإنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية، وينقسم الطريق إلى القطاع الأول بنها – هلا بطول 18 كم، ويضم هذا القطاع كوبري أسنيت بطول 912 مترا، وكوبري كفر شكر بطول 900 متر، والقطاع الثاني هلا- بشلا بطول 20 كم ويضم كوبري بشلا بطول 540 مترا، وكوبري صهرجت بطول 760مترا، والقطاع الثالث بشلا -أجا بطول 20 كم يقع عليه كوبري طنامل بطول 540 مترا، أمّا القطاع الرابع أجا – سندوب فهو بطول 15 كم.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم، من خلال إنشاء حارة ثالثة بإنشاء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي، وتقوية الطريق الحالى وتغطية كامل الطريق بطبقتي أسفلت، مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، وتوسعة الكباري السطحية، ويضم الطرق 3 قطاعات ( القطاع الأول والثاني والثالث) بأطوال 20 كم، و10كم و20كم على التوالي.