مصدر: خروج الصيني من مستشفى النجيلة غدًا بعد تعافيه من كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن خروج الشاب الصيني من مستشفى النجيلة بمطروح، غدًا الجمعة، بعد تماثله للشفاء، والاطمئنان على سلامته وخلوه من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يغادر الشاب مستشفى النجيلة للعودة إلى منزله في القاهرة ومباشرة حياته بشكل طبيعي.

وأشار إلى إجراء آخر تحليل PCR للحالة أمس، وجاءت نتيجته سلبية، ضمن عدة تحاليل أجرتها المستشفى له خلال فترة عزله بها قبل أسبوعين، وأنه سيتم إعلان شفاء الحالة.

وبشأن المخالطين للصيني وعددهم 17 والذين تم عزلهم في منازلهم لمدة 14 يوما، قال المصدر إن هؤلاء ستنتهي فترة عزلهم غدًا الجمعة أيضًا، وبعدها يمكنهم الخروج دون أي مشاكل، فهم كانوا غير حاملين للفيروس من الأساس، وتم عزلهم كإجراء احترازي للاطمئنان على صحتهم ومتابعتهم.

كانت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أعلنت منذ أسبوع سلبية نتائج 6 تحاليل "pcr" أجريت للصيني الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ٤٨ ساعة من دخوله مستشفى النجيلة المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا مساء الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، 6 مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأضافت أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.​