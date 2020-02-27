أمطار وشوائب عالقة.. الأرصاد تكشف حال الطقس إلى السبت

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الخميس ـ الجمعة - السبت"، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، طقسًا مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً، مع ظهور شبورة مائية تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ظهور شوائب عالقة على القاهرة الكبرى، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة.

تستمر حالة الطقس في التحسن يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مع تكاثف الشبورة المائية صباحًا التي تصل حد الضباب، فيما تكون الرياح معتدلة، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

جاءت درجات الحرارة غدًا الخميس كالتالي:

القاهرة الكبرى: 23 12

الوجه البحري: 23 11

السواحل الشمالية الغربية: 22 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 21 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 25 15

شمال الصعيد: 24 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 27 10

وعن درجات الحرراة يوم الجمعة:

القاهرة الكبرى: 25 12

الوجه البحري: 24 11

السواحل الشمالية الغربية: 20 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 22 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 27 16

شمال الصعيد: 26 09

جنوب الصعيد: 29 12

وسجلت درجات الحرارة يوم السبت المقبل كالتالي:

القاهرة الكبرى: 20 12

الوجه البحري: 20 11

السواحل الشمالية الغربية: 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 20 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 23 16

شمال الصعيد: 21 09

جنوب الصعيد: 28 12​