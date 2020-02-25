الأمطار تضرب 13 محافظة.. و"التنمية المحلية" تتابع تطورات الموقف

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وتلقي وزير التنمية المحلية عددًا من التقارير من غرفة العمليات لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت تعرض حوالي 13 محافظة أمس الاثنين لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة وغزيرة خاصة على محافظتي القاهرة والجيزة.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية وجنوب سيناء ودمياط والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظات دفعت بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياة، لافتًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية دفعوا بحوالي 210 معدة حيث تم الدفع بـ100 معدة في القاهرة و50 في الجيزة و60 في القليوبية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1200 عامل من المحافظات الثلاث.

وأوضح شعراوي أن باقي المحافظات قامت بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق وبلغت حوالي 200 معدة مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة إلى 700 عامل للمشاركة في عمليات شفط المياه من الشوارع.

وأشار تقارير غرفة عمليات الوزارة إلى أنه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات، ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة ويتواجد محافظ القاهرة في مناطق شفط المياه.