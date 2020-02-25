القابضة لمياه الشرب تدفع بـ210 معدة للتعامل مع مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم نشر المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحاور الرئيسية بأنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

وأشار في بيان، إلى استمرار تمركزها والعمل على مدار الساعة بكافة المعدات والإمكانيات لإزالة أي أثار للأمطار في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف أنه تم الدفع بأكثر من 210 معدة لشفط مياه الأمطار بمحافظتى القاهرة والجيزة، موزعة على النحو التالي (100 معدة بالقاهرة - 50 بالجيزة - 60 بالقليوبية ) تتمركز بالمحاور الرئيسية وجوار الأنفاق والكباري، وفق خطة الانتشار والطوارئ التي وضعتها الشركة وتم تنفيذها منذ صباح اليوم، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع المحافظين وغرف الطوارئ بالمحافظات والأحياء والأجهزة المعنية.

وأكد رفع أقصى درجات الاستعداد بالشركات التابعة، وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والأنفاق ومنازل الكباري.​