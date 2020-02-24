"الري" تعلن إطلاق المسابقة القومية للمزراعين "Cairo water week"

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إطلاق المسابقة القومية الثالثة للمزارعين لترشيد للمياه (حافظ عليها تلاقيها).

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، تهدف المسابقة إلى دعم المشروع القومي للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاكات المائية من خلال تشجيع الممارسات المميزة والإيجابية التي يقوم بها المزارعون، من خلال روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه كمًا ونوعًا، والمسابقة مفتوحة لجميع المزارعين بكافة محافظات الجمهورية.

وتدور مسابقة المزارعين حول استخدام تقنيات الري الحديثة للحفاظ على المياه، سيُطلب من المشاركين توثيق ممارساتهم مع توضيح كمية المياه التي تم توفيرها وتكلفة تطبيق تقنية الري الحديث لكل فدان وزيادة المحاصيل المنتجة بعد التطبيق علي أن يكون التسجيل في آخر موعد للتسجيل أول مارس 2020.

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