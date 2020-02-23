محافظ الجيزة: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة

الجيزة- (أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، في إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة، لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.

وأشار محافظ الجيزة - في تصريحات اليوم الأحد، إلى مواصلة الجهود لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 3600م2 تعديات على حرم النيل بقرى "البرغوتي" و"كفر عمار" و"كفر بركات" بمركز ومدينة العياط من خلال تنفيذ 29 قرار إزالة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل، بالإضافة إلى إزالة 1000م2 تعديات بالبناء على أراضي أملاك وزارة الري بقرى "كفر بركات" و"كفر عمار" من خلال تنفيذ 26 قرار إزالة لتلك التعديات.

وأكد راشد أنه تم كذلك إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرى "المدائن" و"الصالحية" و"كفر قنديل" و"منيل سلطان" بمركز ومدينة أطفيح، بإجمالي مساحة تصل إلى 4200م2، وإزالة 10 حالات تعد على 30 فدان أراض صحراوية بمركز أطفيح بمنطقة الكريمات.​