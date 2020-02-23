الوفد عن مبادرة "صيف في الصعيد": تنعش السياحة الداخلية

كتبت- ميرا إبراهيم:

ثمنت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، المبادرة التي أطلقتها وزارة السياح والآثار بعنوان "صيف في الصعيد"، معتبرة أنها تنشط الحركة السياحية في الصعيد خلال فترة الصيف، متوقعة أن تساهم في إنعاش السياحة الداخلية خلال هذه الفترة.

وقالت رمزي، في بيان، اليوم الأحد، إن حركة السياحة بالصعيد تشهد انخفاضًا كبيرًا في فترة الصيف خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بمحافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لمن يرغب في قضاء إجازة بتكاليف مخفضة في هذه المناطق والاستمتاع بما تملكه من مقومات سياحية مميزة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن هذه التخفيضات تشمل أسعار زيارة مناطق الآثار وأسعار تذاكر الطيران الداخلي وغيرها من عروض تنشيط الحركة السياحية بالصعيد.

وتابعت: "تأتي هذه الحملة بعد قرار وزارة الآثار والسياحة الشهر الماضي بتخفيض 50% خلال شهرى يوليه وأغسطس من أسعار الأقصر باس - تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر - على أن تكون مدة التصريح 5 أيام".

يذكر انه تم الإعلان عن بدء تشغيل رحلة طيران بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، لربط المقاصد السياحية الثقافية بالمقاصد السياحية الشاطئية ويجري العمل على عودة خط طيران "الغردقة – الأقصر" للعمل.​