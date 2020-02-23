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"الأوقاف" تحدد موعد انطلاق الفوج الثامن لمعسكر الأئمة في الإسكندرية

07:48 م الأحد 23 فبراير 2020
"الأوقاف" تحدد موعد انطلاق الفوج الثامن لمعسكر الأئمة في الإسكندرية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، موعد انطلاق فعاليات الفوج الثامن لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي، والذي يستضيف 75 إمامًا من أئمة وزارة الأوقاف بمقر المعسكر بالإسكندرية، يوم السبت المقبل وحتى الثاني من مارس المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الأحد- إن البرنامج التدريبي للمعسكر سيتضمن التركيز على القيم الأخلاقية والإنسانية والإيمانية، إضافة إلى فقه الصيام وأحكامه وآدابه.

وأوضحت الوزارة أن المعسكر يأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها، والاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك واتساقًا مع مبادرة القيم الأخلاقية التي تتبناها الوزارة.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري للأئمة؛ لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة مع ما يشمله المعسكر من جوانب تثقيفية أخرى.

ويأتي المعسكر ضمن تكثيف العمل الدعوي لإحياء منظومة القيم من صدق وأمانة ووفاء ورحمة ومروءة وشهامة وتراحم وتكافل في ضوء مدرسة الصيام الأخلاقية.

محمد مختار جمعة معسكر الأئمة الاسكندرية

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