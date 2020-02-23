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مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل علي الكيال بمحافظة المنيا

03:28 م الأحد 23 فبراير 2020
مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل علي الكيال بمحافظة المنيا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تلقي المجلس إخطارا من وزير الداخلية، بوفاة النائب على الكيال، عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا.

وأعلن عبد العال، خلو مقعده بالمجلس، عن الدائرة الثالثة بالمنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بالمنيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

ومن جانبهم تقدم الدكتور علي عبد العال، والنواب، بخالص العزاء الى أسرة النائب الراحل، مؤكدين أنهم لم يروا منه إلى كل صدق وأمانة، وكل خير لأبناء دائرته.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب الراحل تتولى إجراءاتها الهيئة الوطنية للانتخابات. ​

مجلس النواب علي عبد العال وزير الداخلية على الكيال المنيا

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