الأوقاف تستبعد خطيب بالشرقية ومقيم شعائر بسوهاج
كتب - محمود مصطفى:
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف خدمة إمام وخطيب بأوقاف محافظة الشرقية يدعى أحمد عبد الحميد أحمد حسين.
وأكدت الوزارة ، في بيان اليوم ، أن قرار إنهاء خدمة المذكور جاء بناء على حكم قضائي وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية ، وأكدت أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، وأنه تم التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، سواء بالخطابة أو الدروس أو إمامة المصلين.
كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف ، وطبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية ، خدمة محمود حشمت موسى وهبة مؤذن مسجد بمديرية أوقاف محافظة سوهاج.
وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ونبهت مديرية أوقاف سوهاج وجميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.
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