بالصور.. نهاد صبيح تزور السد العالي وتشاهد تعامد الشمس على وجه رمسيس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت نهاد صبيح، الأديبة والكاتبة، ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بمعبده الكبير بقدس الأقداس بمدينة أبوسمبل السياحية، تلك الظاهرة الفلكية والهندسية النادرة التي تتكرر يومي 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

وشهد ٥ آلاف من الأجانب والمصريين، بينهم ٢٨٠٠ سائح أجنبي، السبت.

وقالت نهاد صبيح، على هامش الاحتفال، إنها سعيدة برؤية هذا الحدث الفريد من نوعه.

وأضافت لمصراوي السبت، أنها زارت أيضا السد العالي، أمس الجمعة، والذي يعد شاهدا على قوة القرار المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، موضحة: "سعيد جدا إني بزور أسوان وبشوف السد العالي وتعامد الشمس، ومتأكدة إن كمان 50 سنة هيجي ناس تشوف العاصمة الإدارية والمشروعات العملاقة وتبدي اندهاشها مما ننفذه الآن".

وتوافد مئات السائحين على المعبد، منذ مساء الجمعة، في انتظار شروق الشمس لمشاهدة لحظة تعامد الشمس، حيث أقيمت على هامش التعامد احتفالية فنية كبيرة بساحة المعبد وبمدينة أبوسمبل بمشاركة ٢٣ فرقة فنون شعبية محلية ودولية.

المعروف أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانييعد من أهم الظواهر الفلكية الفريدة التي تركها قدماء المصريون منذ آلاف السنين وتحدث مرتين كل عام يومى 22 فبراير و22 أكتوبر وهما يوما مولده ويوم تتويجه ملكًا على مصر.