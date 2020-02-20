الري: إزالة 72 حالة تعدي على مياه النيل بـ11 محافظة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في قطاع حماية النيل إزالة 72 حالة تعدي جديدة في 11 محافظة.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن الحملة التي نفذها القطاع بالتنسيق مع قوات إنفاد القانون تسملت نطاق محافظات ( القاهرة - الجيزة - الغربية - المنوفية - الدقهلية - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان )، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 51931.​