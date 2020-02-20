محلية "النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشاكل السويس

كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الخميس، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بمحافظة السويس بشأن مشكلات المحافظة حول طرق وأحوزة عمرانية وتعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومشروعات خدمية لاستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي الحكومة من وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات المعنية الأخرى.

وكان النائب عبدالحميد كمال، نائب السويس، قدم طلب إحاطة بشأن تعثر مشروعات التنمية بالمحافظة، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، وإغلاق الشوارع الرئيسة بمدينة بورتوفيق والتكدس المروري للسيارات نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية، وتدني مستوى النظافة العامة.

وخلال استعراض طلب الإحاطة، شدد النائب على ضرورة سرعة الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي لمحافظة السويس، والقضاء على البناء العشوائي..مطالبا بضرورة العمل على منع انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية في عدد من المناطق بالمحافظة وانتشار الباعة الجائلين، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار العشوائيات وتعطيل حركة المرور.

ونوه بضرورة حصر الجراجات الموجودة أسفل العقارات والعمل على تشغيلها وتخفيض رسومها، للقضاء على مشكلة تكدس السيارات في الشوارع، مما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور.