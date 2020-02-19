رئيس "دعم مصر": قيادات أحزاب أبلغونا بعدم جاهزيتهم لانتخابات المحليات

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي تهم الدولة، مؤكدا أن أي خلافات بشأن مشروع القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير.

وأضاف القصبي، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابعة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء بمقر الائتلاف، أن هذه الجلسات تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق بشأن القانون.

وتابع: "نرحب بجميع الآراء، وعقدنا ثلاثة لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلي من النقابات والوزارات، وجاء إلينا كم كبير من الملاحظات".

واستطرد: "تعجبنا كثيرا أن ممثلي الوزارات الذين حضروا في جلسات الحوار كان لديهم ملاحظلات جوهرية وقوية عن القانون، وأيضا وجدنا أن ممثلي النقابات ليسوا متوافقين من الأساس على تعريف العامل، وطالبنهم بعقد حوار مجتمعي بينهم للتوافق على تعريف العامل، ووجدنا أيضا أن قيادات الأحزاب تبلغنا بعدم جاهزيتهم لانتخابات المحليات من الأساس، وأنهم يحتاجون لوقت كاف لتجهيز كوادرهم وتأهيليهم للمحليات".​