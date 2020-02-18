بالصور.. وزير التعليم العالي يشارك افتتاح معرض (EDU-GATE) للجامعات

كتبت- داليا شبل:

تصوير- إسلام فاروق:

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح معرض الجامعات (EDU-GATE)، بحضور أعضاء تدريس جامعات وبعض قيادات الوزارة وأولياء أمور الطلاب المشاركين في المعرض من مختلف الكليات والجامعات.

ويعمل المعرض المقام، بأحد فنادق القاهرة، على مدار 3 أيام، حتى الخميس المقبل، على تلبية احتياجات الطلاب وتوفيق المهارات الفردية، وتوفير مساحة مناسبة للأنشطة الطلابية والمواهب للتألق.

وحسب الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقام المعرض بالتعاون مع عدد من الجامعات العامة والخاصة في مصر، وبعض الجامعات الأجنبية، والأكاديميات والمعاهد العلي، ومراكز التدريب الدولية، ومانحي الفرص التعليمية والمنح الدراسية، وكلية التقنية والبنوك التي تقدم منح تعلمية.