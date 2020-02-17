وزير السياحة يستقبل السفير البريطاني

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البريطانية.

وخلال اللقاء أشار العناني الي حرص الوزارة علي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البريطانة باعتبارها من الأسواق السياحية المهمة بالنسبة لمصر.

ولفت إلى المضي قدمًا في تشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار "Gatwick" في لندن إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة كل أسبوع، وخط طيران بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، ما سيساهم في تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.

وأكد آدامز أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح البريطاني؛ لافتًا إلي أنه بالإضافة إلى خط الطيران الموجود بالفعل فإنه من المقرر أن تشغل شركة "إيزي جيت" خط طيران في منتصف العام الجاري.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي قيام الجانب البريطاني بعمل مشروعات مشتركة لترميم بعض المواقع الأثرية المصرية.