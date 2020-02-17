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جامعة الأزهر بأسيوط تطلق مبادرة " هنجملها" لزارعة ألف شجرة مثمرة.. الأربعاء

02:48 م الإثنين 17 فبراير 2020
جامعة الأزهر بأسيوط تطلق مبادرة " هنجملها" لزارعة ألف شجرة مثمرة.. الأربعاء

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تطلق جامعة الأزهر بأسيوط، الأربعاء المقبل، مبادرة "هنجملها" بزرع ألف شجرة مثمرة بالحرم الجامعي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في بيان له الاثنين، إن المبادرة تأتي ضمن الاهتمام بالبيئة وتوفير المناخ الصحي، وتعظيم قيمة العمل التطوعي والمشاركة الطلابية في النهوض بالجامعة في كافة المجالات.

جامعة الأزهر أسيوط زارعة شجر

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