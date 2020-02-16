وزير الدفاع يلتقي وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال لبحث التعاون العسكري

كتب - محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسيديكي كابا وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وبحسب بيان، أعقب الاجتماع لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق بيراما جوب رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقى فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقاره الأفريقية.

حضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة.​