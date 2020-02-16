"العناني" يناقش مع محافظ جنوب سيناء خطة الترويج لشرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور غادة شلبي، نائب الوزير للشئون السياحية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة ولمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة.

وتناول اللقاء، بحث آليات وضع خطة للترويج إلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام لجذب وتنشيط الحركة السياحية إليها، حيث تشهد الفترة القادمة تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي بشرم الشيخ.

يذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية، حيث سيتم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم 20 فبراير الجاري، وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.