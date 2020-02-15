افتتاح نفق مشاة ميدان الجيزة.. وأبو العينين يدعو لحل مشكلات المرور والنظافة

كتب- محمد نصار:

افتتحت محافظة الجيزة صباح اليوم السبت، أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بتكلفة 20 مليون جنيه، لخدمة أبناء المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية في قلب الميدان، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

وتأتي أعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أن نفق المشاة، كان يعاني العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن استخدامه، وهو ما حتم ضرورة تطويره، بما يتناسب مع حضارة محافظة الجيزة.

وأضاف "راشد" إلى أنه تم تغيير السلالم الكهربائية الخاصة بالنفق، بأخرى تتحمل العمل الشاق وتتناسب مع استخدام النفق، مع عمل تغطية للحفاظ عليها من العوامل الجوية عند المداخل، مشيرًا إلى الأهمية القصوى للنفق باعتباره محور مروري مهم لعبور المشاة عبر الاتجاهات المختلفة في الميدان، ما يساعد في تحقيق السيولة المرورية بالميدان.

وأوضح المحافظ، أن أعمال تطوير الميدان، شملت تزويد النفق بـ16 كاميرا مراقبة، إضافة إلى تركيب عناصر الأمان عند مداخل ومخارج النفق، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

من ناحيته، قال النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في أول جولة له عقب فوزه في الانتخابات التكميلية بالجيزة، إن أعمال التطوير التي نفذتها المحافظة في نفق مشاة الميدان، تهدف لخدمة جميع أبناء المحافظة، لما تضمنه من تحقيق للسيولة المرورية في قلب الميدان، وما توفره من خدمة لكل أهالي المدينة.

وأضاف أبو العينين خلال مشاركته في افتتاح أعمال تطوير أنفاق ميدان الجيزة، أن شعب الجيزة الأصيل يستحق الكثير، مؤكدًا أهمية سرعة تطوير كافة شوارع وميادين دائرة المحافظة والارتقاء بالمرافق والخدمات فيها.

وشدد "أبو العينين" على أهمية تطوير منطقة شارع البحر الأعظم وشوارع المحافظة الأخرى وميادينها، وحل مشكلة النظافة فيها، إضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة نفق المريوطية، لإظهار الصورة الحضارية لشوارع المحافظة، وحل مشكلات الكثافات المرورية.​