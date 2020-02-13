الجيزة توقع 3 عقود تصالح في مخالفات بناء بـ 2.7 مليون جنيه

الجيزة - أ ش أ:

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، توقيع 3 عقود تصالح في مخالفات البناء بحي الطالبية وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل تصالح يصل إلى 2.7 مليون جنيه للتصالح بالحالات الثلاث.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الخميس - إن المخالفة الأولى المتصالح عليها تقع في عقار بشارع المجاهدين وكانت المخالفات تشمل التعدي على المناور والبروزات بالطوابق الأرضي والأول والثاني واستكمال غرف السطح، حيث قام مقدم طلب التصالح باستيفاء كافة المستندات المطلوبة واستخراج تقرير السلامة الإنشائية.

وأضاف أنه فور انتهاء اللجان الفنية من البت بشأن مخالفات البناء بالعقار ملك المواطن أثبت جديته وتم السير في إجراءات التصالح حيث قام المواطن بسداد قيمة المخالفة والبالغة حوالي 50 ألف جنيه وتسلم شهادة تصالح عن العقار ما يضمن له عدم إدراج العقار ضمن الإزالات المقرر تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توقيع حالة تصالح أخرى بشارع الثلاثيني الجديد بعد سداد المواطن قيمة المخالفة والبالغة 830 ألف جنيه للتصالح، وتسلم شهادة تصالح عن العقار..لافتا إلى توقيع حالة تصالح ثالثة بحي الطالبية بعقار تم بناؤه بدون ترخيص وتم سداد قيمة المخالفة والبالغة 1.8 مليون جنيه للتصالح وتسلم شهادة تصالح عن العقار.

وأكد أنه جاري توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ويتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية خاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح ..مؤكدا أن المبالغ المادية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.